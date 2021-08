En France, notre liberté est garantie par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen inscrit en préambule de notre constitution. Mais au fait, c'est quoi la liberté ?

"La Liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui."

Pour Annabelle Pena, constitutionnaliste, cela veut dire "qu'on est libre dans la limite de ce que nous impose le fait de vivre en société." "Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi." Ce sont donc des parlementaires qui votent notre loi mais ils ne sont eux-mêmes pas libres de faire ce qu'ils veulent. "Le législateur lui-même est surveillé, contrôlé, par un juge que notre constitution a créé", explique Annabelle Pena. Ce juge, c'est le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel est composé de 9 membres. Ils sont nommés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.

À chaque liberté sa restriction ?

"En réalité, à chacun de votre sentiment d'être libre, vous oubliez qu'à côté, vous avez une restriction", explique la constitutionnalise. Par exemple, si on pense avoir une liberté de déplacement avec un véhicule, il n'en demeure pas moins la contrainte d'avoir un permis de conduire valide ou encore de respecter les limitations de vitesse. Le but de ces restrictions : "Assurer la sécurité de chacun d'entre nous et appliquer les mêmes règles à tout le monde", répond la constitutionnaliste.