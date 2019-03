VIDEO. "Je suis juge aux affaires familiales et ce n'est pas que pour dire le droit", dit Cécile Mamelin, JAF à Béthune

Le nombre de couples qui se séparent a augmenté de plus de 60% en quinze ans. Et les ex se disputent souvent ce qui leur reste de plus précieux en commun : les enfants. Le travail de la juge aux affaires familiales est notamment d’aider à renouer le fil, apaiser les tensions, trouver des solutions… Extrait du magazine "13h15 le samedi" du 9 mars 2019.