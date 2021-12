BRUT

Brut a suivi Luc, surveillant pénitentiaire, pendant une journée. "Quand on entre dans le métier, on sait qu'il va y avoir des agressions", confie-t-il. Difficile d'y échapper puisque Luc passe la majeure partie de son temps avec les détenus. "J'aime bien dire : c'est un peu comme une télé-réalité, parce qu'on est H24 avec les détenus et les surveillants et, des fois, on s'engueule avec les détenus, et le lendemain, c'est oublié, on s'engueule avec un autre détenu, etc.", raconte Luc.

Avant d'être surveillant pénitentiaire, Luc travaillait dans la grande distribution. Aujourd'hui, il voit à travers son métier une façon de "servir son pays". "J'aime bien ce que je fais, même si je sais qu'on ne nous aime pas trop, je représente l'État, je représente la France, donc j'en suis fier", conclut-il.