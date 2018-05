VIDEO. Avocate renommée et engagée, professeure de droit… Qui est Amal Clooney ?

Née Amal Alamuddin d’une famille aisée, au Liban en 1978, elle s’est installée avec sa famille en Angleterre, au début des années 1980, pour fuir la guerre civile libanaise. Amal Clooney est diplômée d’Oxford et de la faculté de droit de New York. Elle défend les droits de l’Homme, souvent bénévolement.

Une femme engagée en faveur des droits de l'Homme

Aujourd’hui, elle est une avocate renommée et engagée, une professeure de droit et une militante des droits de l’Homme. Elle est aussi l’épouse de l’acteur hollywoodien George Clooney. "Quelle que soit la magie qui nous a réunis, je ne pourrais pas être plus fier d’être ton mari", lui a-t-il déclaré.

La brillante avocate a défendu des célébrités comme Julian Assange ou encore l’ancienne Première ministre de l’Ukraine Ioulia Tymochenko, mais aussi l’ancien président des Maldives Mohamed Nadneed, qu’elle a rencontré en prison malgré les menaces. En effet, un de ses confrères avait reçu un coup de couteau à la tête juste avant d’aller rencontrer le chef d’État. "La situation était assez compliquée mais j’étais déterminée à m’y rendre", a assuré Amal Clooney.

Amal Clooney a aussi attaqué en justice Daech pour défendre Nadia Murad, une activiste irakienne issue de la communauté yézidie qui a été torturée par l’État islamique. Elle s’est aussi battue pour la reconnaissance du génocide arménien. "J’ai honte de voir que les États faillissent à leur tâche d’empêcher et de punir les génocides, pour protéger leurs propres intérêts“, a t-elle lancé.