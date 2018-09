VIDEO. "On cherche n'importe quel indice" : dans le Bas-Rhin, les recherches s'intensifient pour retrouver Sophie Le Tan

Une photo de sa fille dans les bras, le père de Sophie Le Tan a du mal à cacher son émotion, 22 jours après sa disparition. Dans les rues de Schiltigheim (Bas-Rhin), famille en tête, ils sont des centaines à être venus à cette marche. Une mobilisation qui a commencé dès ce matin, samedi 29 septembre, avec une nouvelle battue citoyenne. Plus d'une centaine d'anonymes étaient présents, comme Jessica Fellman. Elle ne connaissait pas Sophie Le Tan, mais elle a effectué 150 km pour venir prêter main-forte.

Les forêts passées au peigne fin

Accompagnés de secouristes, ils ont parcouru ces forêts bien connues de Jean-Marc Reiser, le suspect numéro 1, à Ingwiller et à Meisenthal, tout proche de son domicile. Objectif : inspecter chaque cavité et grotte à l'aide de chiens pour repérer d'éventuels indices. Cette équipe vient de découvrir une dent. Prévenue, la gendarmerie intervient en quelques minutes et forme un périmètre de sécurité, mais cette dent est une fausse piste. Demain, dimanche 30 septembre, les recherches se poursuivront sur un autre secteur, dans l'espoir d'en savoir autour sur la disparition de Sophie Le Tan.

