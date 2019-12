PODCAST. "Au comptoir de l’info" : Dominique Verdeilhan, chroniqueur judiciaire de France 2

EPISODE 6. Son nom, son visage et sa voix sont associés aux plus grands procès, aux plus grandes affaires judiciaires françaises. Depuis 30 ans, Dominique Verdeilhan est le spécialiste justice d’Antenne 2 puis de France 2. Au moment de quitter les prétoires, il revient sur ces trois décennies d’histoire de la justice.

