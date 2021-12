Justice : les magistrats dans la rue pour protester contre leurs conditions de travail

Des magistrats et des greffiers sont en grève, mercredi 15 décembre. Ils protestent contre leurs conditions de travail, leur manque de moyens et veulent faire connaître leur souffrance.

"Ces magistrats et ces greffiers ne réclament pas une hausse de salaire, [mais] surtout de meilleures conditions de travail. Ils dénoncent une justice malade, une justice qui ne fait plus son travail correctement", indique le journaliste Hugo Puffeney, présent sur les lieux de la manifestation, mercredi 15 décembre.

Plus de 60 heures de travail par semaine

Les équipes de France Télévisions ont pu échanger au cours de l'après-midi avec plusieurs magistrats. "Ils disent travailler plus de 60 heures par semaine, en soirée, le week-end, et cela ne suffit plus dans beaucoup de tribunaux aujourd'hui", poursuit le journaliste, qui précise qu'il "faut attendre des mois, des années pour obtenir une décision sur un divorce, sur la garde d'enfants ou encore sur le montant de la pension alimentaire".