Enfance en danger : le 119 lance un tchat en complément du numéro vert

Le numéro vert pour l'enfance en danger, "119-Allô Enfance en Danger", lance lundi 3 mai un tchat à destination des enfants et adolescents."Parce que les appels de mineurs au 119 sont toujours de plus en plus nombreux (15% en 2017, 18% en 2019 et 20% des appelants en 2020) et que le numérique prend de plus en plus de place dans leur vie", le 119 a souhaité proposer ce nouveau canal d'échanges, indique le Groupement d'intérêt public (GIP) Enfance en Danger dans un communiqué.

Le tchat sera accessible sur le site internet www.allo119.gouv.fr (depuis un ordinateur ou un outil nomade: smartphone, tablette...) et sera ouvert aux mineurs et aux jeunes majeurs de moins de 21 ans les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 19h et les mercredis de 13h à 19h.

Une équipe d'écoutants du 119, professionnels de la protection de l'enfance, répondra aux sollicitations par écrit.