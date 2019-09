Cigarettes électroniques : quelle est la réglementation en France ?

La possible interdiction des cigarettes électroniques aromatisées aux États-Unis pose la question de la situation en France. Quels sont les risques actuellement ? "Pas d'alerte aujourd'hui côté français", rassure d'emblée en plateau Frédérique Prabonnaud. "La Direction générale de la santé ne remonte pas de cas de personnes tombées gravement malades après avoir vaopté, et pas de décès ou de cas de maladie pulmonaire aiguë comme aux États-Unis", assure-t-elle.

Une procédure stricte

En France, les liquides de vapotage sont ainsi beaucoup plus strictement contrôlés. "La réglementation suit une directive européenne qui impose aux fabricants et aux importateurs de déclarer leurs produits. En France, ils le font auprès de l'Agence de sécurité sanitaire, six mois avant la commercialisation. Les fabricants doivent transmettre la composition, les émissions, les données toxicologiques de leurs ingrédients", explique la journaliste.

Le JT

