Attentats du 13-Novembre : Salah Abdeslam poursuit ses provocations à la barre

En cette deuxième journée de procès des attentats du 13 novembre, jeudi 9 septembre, à la cour d'assises de Paris, Salah Abdeslam a de nouveau pris la parole et s'est fait remettre à sa place par le président de la cour. La journaliste Nathalie Pérez fait le point sur la situation en direct du Palais de justice de Paris.

Jeudi 9 septembre, Salah Abdeslam est bel et bien sorti de son mutisme lors du procès des attentats du 13-Novembre à la cour d'assises de Paris. "Aujourd'hui encore, Salah Abdeslam a multiplié les provocations, prenant la cour d'assises pour une tribune. Il ira même jusqu'à évoquer les victimes en Syrie et en Irak", a indiqué la journaliste Nathalie Pérez en direct du Palais de justice de Paris.

"Ils ignoraient tout de mes activités terroristes"

Le président de la cour d'assises l'a coupé une première fois, mais Salah Abdeslam poursuit, et dédouane trois de ses co-accusés, ceux qui l'ont aidé après les attaques, à fuir jusqu'en Belgique. "Ils ont fait ça pour me rendre service, ils ignoraient tout de mes activités terroristes", a-t-il déclaré pendant l'audience. "Cette fois-ci, le président va une nouvelle fois l'interrompre en coupant son micro. Il a déclaré 'cela fait 6 ans que vous vous taisez (...) alors si vous souhaitez parler, vous le ferez, mais quand je vous donnerai la parole et quand ça sera le moment '", a rapporté la journaliste.