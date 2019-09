Dépendance : bientôt un congé rémunéré pour les aidants

Les comptes de la Sécurité sociale vont tomber dans le rouge sur les deux années 2020 et 2021. Mercredi 2 octobre, en Conseil des ministres, le budget sera présenté avec une enveloppe de 500 millions d'euros consacrés à la dépendance. Un argent qui servira à employer du personnel dans les Ehpad, mais aussi à financer un congé rémunéré pour ceux que l'on appelle les aidants. Djamila Saïdi est la mère de Tariq, âgé de 19 ans et autiste depuis sa naissance.

Trois mois maximum sur toute la carrière

Il parle à peine et doit aller dans une école spécialisée. Sa maman a même dû arrêter de travailler quand les structures classiques ont refusé de le prendre. Depuis, elle travaille à temps partiel. Dorénavant, une rémunération via un congé spécifique sera possible. Elle sera à hauteur de 43 € par jour pour une personne en couple et 52 € pour une personne seule. Le congé pourra atteindre trois mois, fractionnable sur toute la carrière. Une durée bien trop courte, selon la maman de Tariq.

