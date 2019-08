Consommation : les Français (presque) toujours les plus grands amateurs de vin

Le vin est une boisson bien française. Dans l'Hexagone, 68 bouteilles sont consommées par an et par habitant selon des chiffres de 2016. Dans les années 1960, les Français en consommaient deux fois plus, soit 133 bouteilles par an. En Europe, seuls les Portugais boivent davantage que les Français avec 69 bouteilles par an. "Le traditionnel verre de vin à la fin de chaque repas c'est fini ! Aujourd'hui, seulement 16% des Français consomment du vin tous les jours. Dans les années 1980 ils étaient 51%", détaille le journaliste Paul-Luc Monnier sur le plateau du 13 Heures.

Des vins locaux

Apéritifs en terrasse ou pique-niques, les Français sortent désormais de chez eux pour consommer du vin. Enfin, les amateurs achètent en priorité des produits locaux : 88% des Corses consomment du vin de Corse et 77% des Bourguignons achètent des vins de leur région.

