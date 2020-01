Boulangerie : la Chine championne du monde

Pour l'équipe de France, la pression n'a jamais été aussi forte. Tous les produits doivent être présentés au jury en une dizaine d'exemplaires. Côté américain, la concentration est la même, car c'est un titre de champion du monde de la boulangerie qui se joue. Enfin, les participants seront également notés sur le nettoyage. Américains et Français rangent leurs toques, c'est au tour des Chinois de se lancer. L'équipe présente une pièce de 1,50 mètre en forme de panda.

Le Costa Rica en difficulté

À côté, le Costa Rica doit encore cuire ses produits et le temps presse. "On a mal géré la température et la fermentation ne s'est pas faite correctement, ça explique notre retard", explique l'un des boulangers de l'équipe. À la dernière minute, tout s'accélère. À la fin de l'épreuve, le jury peut commencer à noter. Après un huis clos, la nouvelle tombe : la Chine est championne du monde.

