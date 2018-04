Vol du reliquaire d'Anne de Bretagne : des suspects en garde à vue

Voilà huit jours que la police judiciaire de Nantes (Loire-Atlantique) est sur les traces du reliquaire d'Anne de Bretagne. Une enquête qui a abouti à l'arrestation de deux hommes âgés de 23 et 25 ans originaires du département. Ils viennent d'être présentés à un juge d'instruction. Ils contestent les faits, mais devraient être mis en examen pour association de malfaiteurs et vol d'un bien culturel. Le parquet a demandé leur mise en détention provisoire.

Crainte de la fonte de l'objet

Dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, ce sont quatre hommes casqués équipés d'une masse qui ont fait irruption dans le musée Dobrée de Nantes. Malgré le gardien et la vidéosurveillance, ils avaient réussi à repartir avec trois objets, dont le précieux cœur en or d'Anne de Bretagne. La pièce d'orfèvrerie remarquable date de 1514. Elle est un symbole pour l'histoire de Bretagne. On craint la fonte de l'objet, sort dont il à déjà échappé après la Révolution. Le cœur reste à ce jour toujours introuvable.

