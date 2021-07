Rencontre avec l'un des plus grands espoirs du jeu League of Legends, atteint de la maladie des os de verre

Loïc alias Toucouille a 20 ans et il est atteint de la maladie des os de verre. Les jeux vidéo étaient son refuge, il en a fait sa carrière, devenant l'un des plus grands espoirs du jeu League of Legends. Il raconte.

Meilleur joueur du championnat de France de League of Legends, Loïc Dubois alias Toucouille a 20 ans et souffre de la maladie des os de verre. Elle se caractérise par une fragilité osseuse qui affecte la croissance. Pour Brut, il raconte comment il a d'abord fait des jeux vidéo son refuge avant d'y tracer une carrière pro. "Au lycée, j'étais un peu dans ma bulle, je faisais mes cours, je rentrais et je jouais à LOL", raconte Loïc. Il confie : "Ce que j'aimais bien avec les jeux vidéo, c'était que j'étais anonyme, et, j'étais juste un pseudo, même si au final, au fur et à mesure, comme j'étais passé sur des événements, les gens ont pu me voir." Pour le jeune joueur, ce fut aussi un moyen de retrouver de l'assurance et de regagner sa confiance en lui.

De la passion au métier

Depuis deux ans, Loïc est un joueur professionnel et a fait de sa passion son métier. "C'est un classement européen, en ce moment je suis rang 70-80 je crois et j'ai eu des périodes où j'étais dans le top 5", se souvient-il. Chaque jour, il s'entraîne environ 5 heures minimum. Son objectif ultime ? Participer au championnat du monde de League of Legends et... gagner. "Je m'en rapproche, pour moi, rien n'est impossible", conclut-il.