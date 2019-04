VIDEO. Né sans main gauche, il raconte son quotidien avec un bras bionique

Oxandre est le premier Français équipé d'un bras bionique. Né sans main gauche, il peut exécuter la majeure partie des gestes du quotidien grâce à cet outil électronique.

En classe, certains de ses camarades s'étonnent, d'autres sont "bluffés". "J'en ai même un qui m'a dit : 'Où ça s'achète ?'", se souvient Oxandre en riant. Le jeune garçon est habitué aux commentaires et aux interrogations puisqu'il vit avec une prothèse depuis son plus jeune âge. "C'est un instrument de vie, c'est comme un vêtement", explique-t-il. Avec humour et patience, il est parvenu à faire accepter ce bras futuriste auprès de son entourage.

Une vie normale

Son bras a été imprimé en 3D et fonctionne à partir de capteurs. Avec cette technologie de pointe, Oxandre est doué d'une bonne précision qui lui permet entre autres de tenir des couverts ou de déplacer un pion sur un échiquier. Son handicap ne l'empêche pas non plus de nourrir une passion pour le théâtre. Sur une scène, il déclame des répliques et brandit sans embarras ses deux bras. "Je perçois ça plutôt comme une force qu'un handicap", assure Oxandre.