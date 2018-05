VIDEO. La série "The Big Bang Theory" rend un dernier hommage à Stephen Hawking

Le célèbre scientifique, que l'on apercevait régulièrement dans la série, est mort le 14 mars.

Un dernier clin d'œil à l'un des personnages récurrents de la série. The Big Bang Theory a rendu hommage, vendredi 11 mai, à Stephen Hawking, le célèbre scientifique mort le 14 mars dernier, avec un extrait du dernier épisode de la saison. On y voit Sheldon et Amy recevoir un cadeau de mariage de Stephen Hawking, une montre. "Il a dû l'envoyer avant de mourir", réagit Leonard.

In this exclusive, unaired clip from last night’s season finale, the happy couple gets one last gift from #StephenHawking. #BigBangTheory pic.twitter.com/xgpU7G7Wpw — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 11 mai 2018

Le clip se termine par une dédicace et une photo du scientifique entouré des acteurs de la série. "A l'un des plus grands esprits de l'univers et un membre aimé de notre famille. Vous allez nous manquer. With love, de la part de toute l'équipe de The Big Bang Theory", peut-on y lire.