Il y a un an, Brut rencontrait Flo Delavega, chez lui en pleine nature dans les Landes. Il voulait créer son propre festival dans la forêt. Et aujourd'hui, c'est chose faite. "Le point de départ c'était ça : le fumier, la paille, la permaculture, comme je le disais il y a un an. Puis, le jardin a vachement évolué. Il y aura le coin "catering". On pourra boire un petit coup, manger. Les toilettes sèches. Et puis là, ça y est on entre dans l'entrée du monde des rêves", explique Flo Delavega. Ce "monde des rêves", c'est un mélange entre sa vision du monde qui le fait rêver, la musique et les lieux qui l'inspirent. "Essayer de proposer une vision, une espèce de mix entre toutes les choses que je vis en moi, c'est-à-dire la musique, la scène, la culture et puis aussi le côté nature que j’ai découvert depuis 5 ans", développe-t-il.

"Un zénith, j'en ai jamais rêvé. Ça, je l'ai rêvé pendant quatre ans."

Ce concept, Flo Delavefa rêve de le voir se développer : "Il pourrait y en avoir des centaines partout en France, dans le monde. Et imaginer que les artistes, nous, on pourrait imaginer de nouvelles façons de partager notre musique, notre art. C'est quelque chose qui me remplit profondément. On a pas l'électricité courante, donc pour que ça fonctionne, on peut le faire qu'avec la collaboration du soleil et des panneaux photovoltaïques et des batteries qu'on a."

Flo Delavega espère exporter son idée, "connecter avec des associations, connecter avec des gens qui ont des lieux magiques comme ça, en lien avec la nature."