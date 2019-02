VIDEO. Engagée auprès des réfugiés, des pauvres, des femmes … La vie hors-norme d'Angelina Jolie

Angelina Jolie est une des actrices les plus influentes du monde. Née en Californie en 1975, elle a débuté très jeune les cours de théâtre pour suivre les traces de ses parents, eux-mêmes acteurs. En 2000, on lui propose le rôle principal du film "Lara Croft : Tomb Raider" dont les scènes sont tournées au Cambodge. Ce film va lancer sa carrière mais va également sensibiliser l'actrice au désarroi des populations pauvres. "C'est la première fois que j'ai compris certaines choses sur le monde et sur l'histoire de ce pays et clairement, ça a changé ma vie", confie-t-elle.

Après le film, elle va mettre sa carrière au service de la cause des réfugiés et sera également nommée Ambassadrice de bonne volonté des Nations unies pour son engagement. Sa vie sera toujours intimement liée au Cambodge puisqu'elle fait le choix, à 27 ans, d'adopter Maddox, un orphelin originaire de ce pays.

Une militante sans frontières

En 10 ans, Angelina Jolie a effectué plus de 40 déplacements en Afrique, en Asie, en passant par le Moyen-Orient. Elle a notamment voyagé en Afghanistan où elle a financé une école pour filles et en Jordanie où elle a été particulièrement bouleversée par sa rencontre avec des réfugiés syriens. "Ils ont décrit des morceaux de corps, des personnes brûlées, démembrées comme des poulets", raconte avec désolation l'actrice.

Plus tard, elle lutte contre les violences faites aux femmes en temps de guerre afin de mettre un terme "à l'impunité de ces crimes." Elle sera d'ailleurs reçue et récompensée par la reine d'Angleterre pour ce combat. Aujourd'hui, Angelina Jolie a délaissé sa carrière d'actrice pour se consacrer uniquement à son engagement pour les droits humains.

En 2006, elle entre dans la liste des 100 personnes les plus influentes selon le magazine "Time".