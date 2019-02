VIDEO. Difficile d’être une femme noire ? Êtes-vous féministe ?… Les questions qui lassent Aya Nakamura

Aya Nakamura a le vent en poupe. Découverte grâce aux réseaux sociaux, la chanteuse de RnB a connu un franc succès après la parution de son single Djadja, sorti en 2018. Importunée par les questions qui reviennent sans cesse, elle a décidé de réagir à celles-ci.

Ce n'était pas difficile la vie en Afrique ?

Aya Nakamura est née au Mali et nombreux sont ceux qui ont tendance à aborder le sujet de l'Afrique avec elle. Ils lui associent "un côté exotique" sous prétexte qu'elle est une femme noire et qu'elle "utilise de l'argot." Une réaction qui a de quoi agacer la chanteuse.

Pas trop dur d'être une femme noire ?

"C'est quoi le rapport entre ma musique et ma couleur ?", s'interroge-t-elle. Aya Nakamura est en effet lassée d'être questionnée sur sa couleur de peau. Elle rappelle qu'elle est chanteuse et qu'elle ne perçoit pas le lien entre sa voix et sa carnation.

En fait, vous êtes féministe ?

Aya Nakamura, féministe ? "Peut-être que c'est mon caractère qui l'est indirectement", répond-elle. Pour elle, une femme féministe est simplement une personne "qui s'assume, qui dit ce qu'elle pense." Elle précise qu'elle a tendance à faire ce qui lui plaît, indépendamment de ce que pensent les autres et sans convictions dissimulées.