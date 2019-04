VIDEO. "Dépistez-vous !" : Jean-Paul Gautier alerte sur les dangers du sida

Jean-Paul Gaultier vient d'être nommé parrain du Sidaction. Pour le créateur, ce combat est aussi personnel. Il évoque la fin des années 1980, époque durant laquelle le sida était peu avouable et plus meurtrier qu'aujourd'hui. "Il y avait vraiment comme un rejet", déplore-t-il. En public, on parlait de "la maladie" car le mot "sida" était encore très polémique même si le virus se répandait comme une trainée de poudre. Son compagnon, Francis Menuge, a compté parmi les victimes du virus. "On ne pouvait pas s'en sortir à l'époque", se remémore le couturier.

Sensibiliser

Aujourd'hui, Jean Paul-Gautier cherche à sensibiliser la population et à lever le voile sur une maladie qui a longtemps été dissimulée, parfois considérée comme honteuse et surtout très méconnue. Aujourd'hui encore, 23 % des jeunes de 15 à 24 ans estiment être mal informés sur le VIH/Sida. "Pour la plupart des gamins, ça n'existe plus", remarque Jean-Paul Gautier.

Pourtant, chaque année en France, 6400 personnes découvrent qu'elles sont séropositives. "La chose à faire, c'est de continuer à parler de ça et d'en parler très normalement", explique le styliste avant de conclure : "Donc, dépistez-vous !"