VIDEO. Avec sa ligne de vêtements adaptés, elle veut encourager les femmes à faire du vélo

"L'idée, c'est vraiment de mettre la femme et sa féminité au cœur de tout", explique Noémie Gauthier. La styliste est parvenue à concilier son métier avec sa passion pour le vélo. En effet, elle vient de créer Edmée, une marque de vêtements qui s'adresse à toutes les femmes adeptes des balades à bicyclette. Pour elles, la créatrice a conçu des vêtements élégants et modernes en adéquation avec ce sport.

Parmi ses modèles, la "jupe évasée", peu encombrante, est dotée d'une poche pour poser son téléphone et de légers détails réfléchissants permettant aux cyclistes d'être plus visibles sur les routes.

Une créatrice engagée

Sensible aux questions environnementales, Noémie Gauthier a pris le soin de concevoir des tenues respectueuses de l'environnement. "J'ai décidé de fabriquer tout en France, (…) je veux éviter le plus possible l'avion", explique-t-elle. Aussi, elle lutte contre le gaspillage en rappelant que "tous ces modèles sont réparables si une couture craque."

Avec ses conceptions adaptées et écologiques, Noémie Gauthier souhaite faire partager à toutes les femmes sa passion pour le vélo qui lui procure de "la confiance en soi", de "la dépendance" et de la "créativité".