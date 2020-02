VIDEO. A Los Angeles, un musée immersif dédié à Britney Spears

"Oops, I did it again..." Si cette phrase suffit à vous mettre le titre éponyme en tête, cette nouvelle va vous intéresser : un musée immersif et éphémère consacré à Britney Spears vient d'ouvrir ses portes à Los Angeles, en Californie, vendredi 31 janvier. Il est ouvert jusqu'au 26 avril.

"Britney Spears est une icône absolue, nous voulions l'honorer, raconte Jeff Delson, créateur de ce site baptisé "The Zone". Ses clips sont gravés dans notre mémoire collective. C'est une héroïne des temps modernes." Pour quelques mois, un entrepôt géant a été peint en rose et transformé en parc d'attractions dédié à la pop-star.

Plongée dans les décors de ses clips

Dans les pièces qui se succèdent, les visiteurs retrouveront les décors des clips mythiques de la chanteuse. De la salle de classe de Baby One More Time à l'ambiance spatiale de Oops, I Did it Again en passant par le cirque de Toxic, rien n'a été laissé au hasard. Les costumes de scène de l'icône des années 2000 sont également visibles, et des répliques sont, évidemment, disponibles à la vente dans l'immense boutique de goodies.

Enfin, juste avant la sortie, on se met dans la peau de la star, face à un mur de paparazzi, en référence à l'époque où Britney Spears faisait la une des tabloïds. Un stand expose aussi des dizaines d'exemplaires de la célèbre couverture du magazine Rolling Stone en 1999, sur laquelle la star, photographiée par David LaChapelle, pose en tenue sexy.