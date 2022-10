Société : le tableau des “Tournesols” de Van Gogh aspergé de soupe à Londres

Un duo d’activistes écologistes s’est rendu à la National Gallery de Londres, vendredi 14 octobre, et a aspergé de soupe les “Tournesols”, une des toiles mythiques de Van Gogh.

Deux femmes ont aspergé, vendredi 14 octobre au matin, de la soupe à la tomate sur le tableau de Van Gogh Les Tournesols. Les deux militantes écologiques se sont collé les mains au mur de la National Gallery de Londres (Royaume-Uni). “Qu’est-ce qui a le plus de valeur, l’art ou la vie ? Êtes-vous plus préoccupés par la protection d’une peinture ou la protection de notre planète ?”, a crié l’une d'elles devant les caméras. Des actions similaires s’étaient déjà produites à Londres, à Florence (Italie) ou encore au Louvre, à Paris.



“Faire parler de l’écologie dans différents espaces”

Ces actions coup de poing, savamment mises en scène devant les objectifs, peinent à convaincre l’opinion publique. “C’est toujours ridicule de s’attabler aux symboles, et je ne vois pas ce que ça peut faire et ce que ça peut apporter à part faire le buzz”, dit un homme, à Paris. Le but est de “démultiplier les cibles pour faire parler de l’écologie dans différents espaces”, explique de son coté Sylvie Ollitrault, chercheuse en sociologie du militantisme au CNRS.