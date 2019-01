Russie : un homme arrêté après un vol audacieux dans un musée

La scène se passe dans un grand musée de Moscou (Russie), la galerie Tretiakov, sous l’œil des caméras de surveillance. Un visiteur s'approche d'un tableau, mais ce n'est pas seulement pour le voir de plus près. Il le décroche et l'emporte tranquillement, les autres visiteurs n'en reviennent pas. Le revoici quelques instants après, il sort du musée les mains dans les poches, sans cadre à la main. Et pour cause, il a découpé la toile, une oeuvre d'un maître russe du début du XXe siècle, évaluée à un million de dollars.

Le suspect arrêté

La police va la retrouver quelques heures plus tard en banlieue de Moscou, au domicile du suspect. Un homme de 31 ans, qui semble tomber des nues quand la police lui demande où il était plus tôt dans la journée. "Je ne me souviens plus, je suis un honnête citoyen russe", assure-t-il. La toile est intacte, mais la réputation du musée en sort ternie. Le ministère de la Culture promet que dorénavant toutes les œuvres seront protégées par des alarmes électroniques.

Le JT

