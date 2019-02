Rembrandt, le plus moderne des peintres de son temps

Dans la ville d'Amsterdam (Pays-Bas) au XVIIe siècle, Rembrandt vit au-dessus de ses moyens. Dans sa maison-atelier, il entasse des tableaux, des armes et des instruments de musique qui lui servent de référence pour ses créations. Rembrandt n'a pas de mécène, alors il vend un maximum de tableaux pour gagner sa vie, avec un certain sens du commerce. Sur le tableau de la Ronde de nuit de 1642, tous les personnages peints ont vraiment existé, et chacun a payé pour apparaître sur la toile.

L'un des inventeurs de la peinture en relief

Si Rembrandt vivait aujourd'hui, il serait le roi du "selfie". On compte près d'une centaine d'autoportraits du peintre hollandais, de l'âge de 22 ans jusqu'à sa mort à 62 ans. Il s'en servait de cartes de visite, mais pas seulement. "Ses autoportraits étaient une forme de marchandise comme une autre, qu'il vendait à des collectionneurs pour qui c'était un trophée", explique Jean-Christophe Castelain, rédacteur en chef du Journal des Arts. Rembrandt fut aussi l'un des inventeurs de la peinture en relief, dont les scientifiques ont percé aujourd'hui le secret.

Le JT

Les autres sujets du JT