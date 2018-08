Portugal : un touriste italien tombe dans une œuvre d'art et finit à l'hôpital

L'œuvre d'Anish Kapoor "Descente dans les limbes" consiste en un cube en ciment, à l'intérieur duquel trône un trou de 2 mètres de large et 2,5 mètres de profondeur.

Un Italien d'une soixantaine d'année est tombé dans une installation de l'artiste plasticien britannique Anish Kapoor au musée Serralves, à Porto, au Portugal, lundi 13 août, rapporte le quotidien Publico. L'œuvre intitulée Descente dans les limbes (1992) consiste en un cube en ciment, accessible aux visiteurs, à l'intérieur duquel trône un trou de 2 mètres de large et 2,5 mètres de profondeur. La cavité est recouverte d'un revêtement noir très profond, le Vantablack, dont l'artiste a acquis les droits dans le domaine artistique, et qui en dissimule les contours.

L'installation n'était pas entourée de barrières, mais des panneaux étaient disposés à l'intérieur du musée et un vigile avertissait les visiteurs du danger, rapporte The Art Newspaper. La victime a dû être hospitalisée, mais "elle va bien, et est presque prête à rentrer chez elle", a confirmé au site internet un porte-parole du musée, vendredi. La zone de Descente dans les limbes, présentée dans la rétrospective "Anish Kapoor : Works, Thoughts, Experiments", parmis 55 autres de l'artiste, a été temporairement fermée le temps de renforcer "la signalisatuion visuelle", selon la direction du musée à Publico.