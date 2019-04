VIDEO. "On va la guérir" : l'architecte en charge de la cathédrale Notre-Dame témoigne

C'est d'abord une odeur de suie et de cendre qui assaillent. Il faut cheminer prudemment dans les pas de l'architecte en chef, chargé de la restauration. L'accès à Notre-Dame est interdit depuis 1 semaine. Pour la première fois avec lui, nous constatons les dégâts. Quel a été son premier sentiment le soir de l'incendie ? "C'était une blessure énorme, une souffrance terrible, un ahurissement, un cauchemar", confie Philippe Villeneuve, architecte en charge de Notre-Dame de Paris. "Tout de suite, je voulais m'approcher le plus vite possible de cette cathédrale pour essayer de comprendre et d'essayer de participer à ce sauvetage", enchaîne-t-il, bras croisés.

Mettre sous bâche

Quelles sont les urgences aujourd'hui pour la cathédrale ? "Ce qui est important, c'est de réussir à mettre les éléments les plus faibles, les voûtes, sous bâche (...) Il y a des pièces de bois qui risquent de tomber, c'est donc une zone très dangereuse, il ne faut pas y aller", prévient Philippe Villeneuve.

Le JT

Les autres sujets du JT