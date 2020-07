Natalie Portman et plusieurs célébrités américaines lancent la création d'une nouvelle équipe féminine de football

L'actrice américaine mène ce projet aux côtés d'autres personnalités hollywoodiennes et sportives, comme Jessica Chastain, Eva Longoria ou Serena Williams.

Un casting cinq étoiles. Natalie Portman, aux côtés de plusieurs personnalités hollywoodiennes et sportives, va créer une nouvelle équipe féminine de football, a annoncé l'actrice mardi 21 juillet. L'équipe, basée à Los Angeles, sera provisoirement nommée Angel City et devrait faire ses débuts en 2022.

A ses côtés, plusieurs célébrités de renommée mondiale vont investir dans ce projet. Des actrices comme Jessica Chastain, Eva Longoria, Jennifer Garner, et des athlètes, dont Serena Williams, vont notamment y participer. Plus d'une douzaine d'anciennes joueuses de football se sont également jointes à l'investissement.

Il s'agira de la 11e équipe de la National Women's Soccer League, la ligue féminine nord-américaine. "Aujourd'hui, nous franchissons une étape passionnante en annonçant le premier groupe propriétaire d'une franchise dirigée par des femmes", a déclaré Natalie Portman. "Le sport est une façon si joyeuse de rassembler les gens, et cela a le pouvoir de faire un changement tangible pour les athlètes féminines, tant dans notre communauté que dans la sphère professionnelle", a-t-elle ajouté.

"Nous espérons avoir un impact substantiel sur notre communauté, en nous engageant à élargir l'accès au sport pour les jeunes de Los Angeles", a poursuivi l'actrice, qui au cours de sa carrière a milité dans diverses causes sociales, notamment le mouvement Time's Up, qui lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l'industrie du divertissement.