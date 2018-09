Michael Jackson a bien prêté sa voix à un personnage des Simpson, selon le créateur de la série

Dans un épisode de 1991, un personnage se prend pour le "King of Pop"... et c'est bien le chanteur dont on entend la voix, selon Matt Groening.

Michael Jackson, en 1993 à Moscou (Russie). (DMITRY KOROBEINIKOV / SPUTNIK)