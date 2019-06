Le réalisateur Cyril Dion refuse une décoration pour protester contre l'évacuation d'une manifestation écolo

Le réalisateur a pris cette décision en raison des "violences" commises par les forces de l'ordre la veille à Paris, lors de l'évacuation de manifestants qui bloquaient un pont.

"Je n'ai à ce jour toujours pas procédé aux démarches administratives pour obtenir cette décoration. Je ne savais pas quoi en faire. Aujourd'hui je sais : j'y renonce, je la refuse", a écrit sur Facebook le réalisateur et militant écologiste, Cyril Dion. Dans ce message, posté samedi 29 juin, il annonce qu'il refuse sa promotion dans l'ordre du Mérite. Il avait été promu chevalier en novembre 2017, sur proposition de la secrétaire d'Etat à la transition écologique, Brune Poirson.

Le réalisateur a pris cette décision en raison des "violences" commises par les forces de l'ordre la veille à Paris, lors de l'évacuation de manifestants qui bloquaient un pont. "Comment accepter d'être décoré par un gouvernement qui fait usage d'une telle violence à l'encontre d'une partie de sa population?", a écrit le réalisateur du documentaire Demain dans un message posté sur Facebook.

Il dénonce l'utilisation de gaz lacrymogènes lors de l'occupation duvpont de Sully dans le centre de Paris par l'organisation Extinction Rebellion, vendredi 28 juin. Né au Royaume-Uni, ce mouvement prône la "désobéissance civile" pour lutter contre le changement climatique.

"On n'est pas supposé utiliser ce genre d'instruments à moins d'un mètre et on est censé l'utiliser pour disperser des manifestations violentes, pas des mouvements pacifistes", a déclaré à l'AFP Cyril Dion, joint par téléphone samedi soir.

Des images de cette évacuation ont été largement partagées sur Twitter depuis vendredi.