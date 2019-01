L'ancien ministre Luc Ferry recalé de l'Académie française

Le fauteuil de Michel Déon, mort en décembre 2016, est très convoité, mais difficile à pourvoir.

Pour la troisième fois consécutive, les membres de l'Académie française ne sont pas parvenus à choisir un successeur au fauteuil de Michel Déon, jeudi 31 janvier. Parmi les postulants, le philosophe et ancien ministre de l'Éducation Luc Ferry n'a pas convaincu, en ne recueillant que 6 voix (sur 29) au 3e tour.

"Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité, l'élection est blanche et reportée à une date ultérieure", a indiqué l'Académie française dans un communiqué. Le fauteuil reste ouvert et l'enregistrement de nouvelles candidatures est maintenu."

Charles Dantzig et Alain Duault aussi recalés

Luc Ferry a obtenu 6 voix au premier tour, 7 au deuxième et de nouveau 6 au dernier tour. L'écrivain Charles Dantzig, également candidat au fauteuil de Michel Déon, a obtenu 8 voix au 3e tour de scrutin (7, 9, 8) et le poète et journaliste Alain Duault a obtenu 5 voix au dernier tour (9, 6, 5).

l'écrivain Michel Orcel a obtenu successivement 2, une et aucune voix et Philippe Repecaud une voix à chacun des trois tours. Aucun autre candidat n'a obtenu de voix. Neuf académiciens ont marqué d'une croix leur bulletin au troisième tour signifiant ainsi qu'ils ne voulaient aucun des postulants.

Un fauteuil libre depuis deux ans

Le fauteuil de Michel Déon, mort en décembre 2016, est très convoité, mais difficile à pourvoir. Le 21 juin dernier, lors de la première élection, l'ancien président d'Arte Jérôme Clément, l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, l'ancien président de la Bibliothèque nationale de France (BnF) Bruno Racine et l'écrivain François Taillandier avaient été recalés.

En novembre, lors de la deuxième élection, ni Pascal Bruckner, ni l'écrivain Benoît Duteurtre n'avaient réussi à rassembler les suffrages nécessaires pour être élu. En plus du fauteuil de Michel Déon, trois autres restent à pourvoir: ceux de Jean d'Ormesson, Simone Veil et Max Gallo.