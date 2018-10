"Je n'ai pas d'âge, je suis un jeune vieux" : quand Charles Aznavour se confiait à franceinfo

Le chanteur, décédé lundi 1er octobre, était l'invité de franceinfo le 17 novembre 2017. Réécoutez son entretien, dans lequel il parle de son âge, de la mort, mais aussi de sa passion de la scène.

"Je n'ai pas d'âge. C'est beaucoup plus simple. Je ne suis pas un vieux jeune, je suis un jeune vieux, ce n'est pas pareil", avait confié Charles Aznavour à franceinfo lors d'un entretien, le 17 novembre 2017. La légende de la chanson est morte dans la nuit de dimanche 30 septembre à lundi 1er octobre, à l'âge de 94 ans.

Chanter, c’est du plaisir. Travailler, c’est mon grand plaisir.Charles Aznavourà franceinfo

"Je travaille la nuit, je me réveille la nuit, parce que j’écoute la radio toute la nuit, elle est allumée. On ne se rend pas compte combien on peut emmagasiner en croyant qu’on n’a rien appris. Quand j'ai à faire un titre nouveau, je m’en sors facilement, j’écris avec beaucoup de facilité", avait-il notamment raconté.

Une star qui n'a jamais passé le bac

Charles Aznavour avait publié en novembre 2017 un livre aux éditions Don Quichotte Retiens la vie. "Je ne cesse jamais d'écrire. Mes études, c'était le certificat d'études. J'aurais voulu faire des études, mais on n'en avait pas les moyens. C'était payé par le gouvernement jusqu'au certificat d'études. Quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu envie de passer le bac, mes amis m'ont dit 'oh ce n'est pas la peine, tu vas faire rire les gens', alors je ne l'ai pas fait." Le chanteur avait expliqué qu'il travaillait "comme un écrivain, de la même manière, dans les mêmes horaires, avec les mêmes recherches souvent."

Je pleure, je pleurniche tous les gens que j’ai perdus. Et j’en ai perdus que je n’ai même jamais rencontrés.Charles Aznavourà franceinfo

"J'ai tout pardonné, je m'en fous. Je n'ai aucune raison d'être en colère. Je fais beaucoup de colères, mais des petites colères idiotes. En plus, ça me défoule. Je suis tranquille toute la journée quand j'ai gueulé une fois une bonne fois", avait livré le musicien.

Le souhait de chanter jusqu'à 100 ans

"Je veux chanter jusqu'à plus de 100 ans ! J’ai eu la chance de déjeuner à la même table que Madame Calment [décédée à 122 ans et 5 mois, elle est devenue l'être humain ayant vécu le plus longtemps]. Elle était née dans un village où j’allais déjeuner très souvent. Elle était très bien. À la fin de chaque repas, elle prenait un petit verre de vin et une petite cigarette. Elle est morte à 122 ans. Moi j’ai pensé que si je pouvais dépasser ça, ce serait déjà pas mal", racontait Charles Aznavour.

"On nous raconte toujours qu'on peut vivre 120 ans. On commence à dire qu'on peut même vivre 300 ans. Alors je commence à me dire 'et si je dépassais Mathusalem' [Mathusalem est célèbre pour être la personne la plus âgée mentionnée dans l’Ancien Testament, selon la Bible, il aurait vécu 969 ans.]

Ce 17 novembre 2017, Charles Aznavour avait affirmé "aller bien". "Je dors bien. C’est le principal."