Le chanteur Charles Aznavour est mort à l'âge de 94 ans

Le chanteur français d'origine arménienne est connu internationalement pour ses titres comme "La Bohème" ou "Emmenez-moi".

Le chanteur Charles Aznavour est mort dans la nuit de dimanche 30 septembre à lundi 1er octobre, à l'âge de 94 ans à son domicile dans les Alpilles (Bouches-du-Rhône), ont annoncé ses attachées de presse. Le chanteur et comédien français le plus connu à l'étranger pour ses titres comme La Bohème ou Emmenez-moi revenait d'une tournée au Japon, après avoir été contraint d'annuler des concerts cet été en raison d'une fracture du bras après une chute.

Au cours d'une carrière de quelque 70 ans qui rencontra d'abord de sérieux obstacles, le chanteur, né de parents arméniens à Paris, a composé un millier de chansons, chanté en cinq langues, vendu plus de cent millions de disques et tourné une soixantaine de films.

>> DIRECT. Mort de Charles Aznavour : monde politique et artistes saluent le départ d'un "monument de la chanson française"

Il était apparu vendredi 28 septembre dans l'émission "C à vous" de France 5. "Je fais plein de choses que je ne faisais pas auparavant" pour se maintenir en forme, racontait le chanteur, qui devait encore se produire devant un public. "Je ne peux pas danser, mais je vais y arriver petit à petit." Sur scène, il impressionnait par sa vitalité intacte et ne faisait que quelques concessions à l'âge : un prompteur pour pallier les trous de mémoire, un fauteuil pour les coups de fatigue. "Je vis en scène, je suis heureux en scène et ça se voit", témoignait aussi Charles Aznavour, lorsqu'on lui demandait s'il comptait un jour arrêter prendre sa retraite.