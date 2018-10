DIRECT. Mort de Charles Aznavour : monde politique et artistes rendent hommage à ce "monument" de la chanson française

Ce qu'il faut savoir

Charles Aznavour, l'un des derniers géants de la chanson française, est mort dans la nuit de dimanche 30 septembre à lundi 1er octobre, à l'âge de 94 ans. Le décès est survenu à son domicile des Alpilles (Bouches-du-Rhône), ont annoncé ses attachées de presse. Franceinfo bouleverse ses programmes. Vous pouvez suivre notre édition spéciale à la télé et à la radio, consacrée à la disparition du chanteur.

Ses concerts de l'été annulés. Le chanteur français le plus connu à l'étranger revenait d'une tournée au Japon, après avoir été contraint d'annuler des concerts cet été en raison d'une fracture du bras après une chute.

Plus de 100 millions de disques vendus. Le chanteur d'origine arménienne, interprète de La Bohême et de Comme ils disent, souvent décrit à l'étranger comme le Franck Sinatra français, a vendu plus de 100 millions de disques, dans 80 pays différents.

Des débuts difficiles. Charles Aznavour a dû lutter à ses débuts pour imposer sa taille, son physique et sa voix atypiques, avant d'arriver tout en haut de l'affiche. "Côté critiques, j'ai été servi : on a dit que j'étais laid, petit, qu'il ne fallait pas laisser chanter les infirmes", racontait celui que la critique anglo-saxonne avait surnommé à ses débuts "Aznovoice" (jeu de mots signifiant : il n'a pas de voix).