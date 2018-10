VIDEO. "Moi, je ne peux pas ne pas vivre" : regardez l'interview émouvante de Charles Aznavour dans "C à vous", trois jours avant sa mort

Il était l'un des derniers géants de la chanson française. Charles Aznavour est mort dans la nuit du dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre. Quelques jours avant sa mort, vendredi 28 septembre, il donnait à l'émission "C à vous" sa toute dernière interview télévisée. Vêtu d'une veste rock, sourire aux lèvres, il évoquait notamment la fin de sa carrière de chanteur.

En dehors de la scène, "je mourrais", déclarait-il. "Moi, je ne peux pas ne pas vivre et je vis en scène. Je suis heureux en scène et ça se voit", continuait l'interprète de La Bohême et de Comme ils disent. A 94 ans, Charles Aznavour avait également évoqué son âge : "On a décidé avec ma sœur qu'on allait passer les 100 [ans]. C'est acté. Elle n'a pas le droit de lâcher ça et je n'ai pas le droit", affirmait-il, trois jours avant l'annonce de sa mort.

"Il avait plein de choses à raconter"

"Il était très en forme, mais il se plaignait un peu du bras parce qu'il était tombé avant les vacances d'été et souffrait encore un peu du bras gauche", raconte Antoine Genton, journaliste dans l'émission, à franceinfo. "Il avait plein de choses à raconter, ses réponses étaient claires, piquantes, tranchantes, comme toujours, il avait beaucoup d'humour." Lors de l'interview, Charles Aznavour était "souriant, généreux, attentif à ce qu'on lui disait, à ce qu'on lui montrait. Il a réagi à l'actualité avec un regard assez acéré sur ce qui se passait autour de lui", a encore raconté le journaliste. L'émission "C à vous" lui rendra hommage, lundi soir.