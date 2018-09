"Je n'ai pas claqué 410 000 euros en location de limousine et frais de taxi" : l'ex président du Grand Palais répond aux accusations du Canard enchaîné

"Le Canard enchaîné" affirme dans son édition de mercredi que l'ex patron du Grand Palais a dépensé 410 000 euros de frais de transport en cinq ans. Jean-Paul Cluzel s'est défendu sur franceinfo.

Pour Jean-Paul Cluzel, les accusations du Canard enchaîné paru mercredi 19 septembre et qui s'appuient sur un rapport confidentiel de la Cour des comptes sont aberrantes. "Je n'ai pas claqué 410 000 euros en cinq ans en location de limousine et frais de taxi", clame l'ex patron du Grand Palais sur franceinfo.

"Je n'avais pas de limousine, c'était une Peugeot 508 qui servait pour moi, pour la direction et pour nos invités, répond-t-il. Avec cette voiture, il y avait effectivement un chauffeur, payé à des conditions tout à fait normales. Et puis il y a les cotisations sociales, l'essence, la maintenance et tout ce qui va avec une voiture."

Si cette chose était un scandale, on s'en serait aperçu avantJean-Paul Cluzelà franceinfo

Selon l'hebdomadaire, Jean-Paul Cluzel a dépensé 95 090 euros en 2014 pour ses déplacements, soit près de 8 000 euros par mois. L'intéressé, lui, calcule une somme moins importante : "5 666 euros par mois".

"On a un comité d'entreprise à la Réunion des musées nationaux. Si cette chose était un scandale, on s'en serait aperçu avant", conclut l'ancien président du Grand Palais.