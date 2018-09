L'ancien président du Grand Palais épinglé par "Le Canard enchaîné" pour ses dépenses de taxi

Selon l'hebdomadaire, Jean-Paul Cluzel a dépensé plus de 400 000 euros en cinq ans en frais de location de limousine et de taxi. L'intéressé conteste ces chiffres.

L'ancien président du Grand Palais, Jean-Paul Cluzel, a-t-il abusé des frais de taxis ? Il "a claqué 410 000 euros en cinq ans en location de limousine et frais de taxi", affirme Le Canard enchaîné, mercredi 19 septembre, en s'appuyant sur un rapport confidentiel de la Cour des comptes. En 2014, ajoute l'hebdomadaire, "95 090 euros ont été dépensés, soit près de 8 000 euros par mois" par Jean-Paul Cluzel, en place entre janvier 2011 et janvier 2016.

"Le Canard me reproche d'avoir eu pour les besoins du service à RMN-Grand Palais une voiture qu'il qualifie de limousine et un chauffeur, a réagi Jean-Paul Cluzel auprès de l'AFP. Ainsi que d'avoir engagé des frais de taxis pour un montant extravagant.(...) Je n'ai jamais utilisé ce chauffeur à des fins personnelles".

"Pas une limousine mais une Peugeot 508"

Ce chauffeur, explique-t-il, "servait également pour les membres de la direction, les artistes, collectionneurs et invités, et pour le transport des plis". Quant à la voiture, "elle n'est pas une limousine mais une Peugeot 508. A ceci s'ajoutait un recours ponctuel aux taxis, notamment pour les heures très tardives et pour les invités quand mon chauffeur ne pouvait suffire à lui seul".

Selon Jean-Paul Cluzel, "les chiffres exacts sont les suivants: 68 000 euros par an pour la Peugeot 508 et le chauffeur, y compris heures supplémentaires, carburant, assurances, entretien, cotisations sociales et taxes. Pour les taxis (pour le transport d'invités, artistes, grands collectionneurs, mécènes), c'est 3 366 euros par an."