VIDEO. Japon : des plaques d'égout transformées en œuvres d'art

Quelque 1 700 communes du Japon sont dotées de plaques d'égout personnalisées et colorées d'une œuvre unique pour embellir leurs espaces publics, voire attirer des touristes. Shoji Morimoto photographie ces plaques d'égout artistiques et les partage sur les réseaux sociaux. "Ce qui me plaît dans les plaques, c'est qu'on peut y découvrir l'histoire, les coutumes et la culture qui font la fierté du lieu où elles se trouvent", explique le photographe de 48 ans.

Des cartes à collectionner

Tama City, ville de la banlieue ouest de Tokyo, a choisi le chat Hello Kitty pour orner dix plaques d'égout opportunément installées près d'un parc d'attractions pour enfants. Quinze millions de plaques d'égout sont décorées au Japon. Et pour les collectionneurs, 1,4 million de cartes avec 293 motifs différents de plaques d'égout et les coordonnées GPS de chacune d'elles ont été éditées.