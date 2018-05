Eurovision : "Mercy", une chanson pour y croire

Même les supporters espagnols la chantent : Mercy, la chanson de "Madame Monsieur", semble avoir conquis les supporters étrangers, massés en nombre aux abords de la salle de l'Eurovision. Alors, les fans français commencent à y croire. Si la chanson Mercy est régulièrement citée parmi les cinq favoris, c'est sa mélodie, mais aussi son histoire qui touche le public. Mercy, l'histoire de cette petite fille née au beau milieu de la Méditerranée sur un bateau humanitaire, alors que sa maman fuyait le Nigeria.

La France n'a pas remporté le concours depuis 41 ans

Ce samedi 12 mai au soir, à Lisbonne, "Madame Monsieur" pourront compter sur un supporter de choix : Jean-Paul Gaultier, qui a dessiné leurs tenues. Pour lui, Émilie et Jean-Karl ont déjà rempli leur mission. Après dix jours de répétitions à Lisbonne, le couple français est prêt à affronter cet Eurovision, l'un des plus incertains de ces dix dernières années. Désormais, place à l'émotion. La délégation française espère au moins figurer dans les cinq premières places, mais secrètement, tout le monde rêve d'obtenir la victoire ; ce n'est plus arrivé depuis 41 ans.

