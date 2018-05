DIRECT. Eurovision 2018 : le duo français Madame Monsieur ovationné par le public à la fin de sa chanson "Mercy"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #EUROVISION

: Super Madame Monsieur 😍

: Même si la soirée a forcément changé d'ambiance, signalons que Madame Monsieur, le duo français à l'Eurovision, va monter sur scène.

: Forcément, vu les circonstances, nous suspendons le live de l'Eurovision.

: Si ce n’est pas une "air chanson", le candidat norvégien Alexander Rybak, vainqueur en 2009, fait mine de jouer avec des air piano, air guitare et air batterie. Espérons qu’il ne récolte pas une air note.





: La France s’était pris un gadin avec le chanteur à voix Amaury Vassili. L’Estonie tente de faire mieux avec la diva Elina Nechayeva, qui interprète une chanson lyrique en italien. Bon courage.

: J'aime bien l'Autriche. Ça peut vraiment survivre au concours comme chanson.

: Attention, songmaker efficace pour l’Autriche ! Le candidat autrichien Cesar Sampson a d’abord été producteur et s’était penché sur les tentatives bulgares à l’Eurovision 2016 et 2017, qui ont fini 4e et 2e. Ne sous-estimez pas sa chanson, aux paroles un peu bateau en anglais.





: Je trouve que la cérémonie d’ouverture de l’édition 2018 est beaucoup plus courte que lors de l’édition précédente. Et de mon point de vue, c’est mieux comme ça ! On entre plus vite dans le vif du sujet.

: Cette jolie ballade, When we’re old, vaut à la Lituanie de figurer dans les outsiders possibles à la victoire finale. Personnellement, je trouve ça plus agréable que les “boum boum” incessants des chansons d’eurodance.

: Un bon résumé de la prestation slovène.

: Amiens, la ville des winners ? Après l'Amiénois Emmanuel Macron qui s'est fait élire en défiant les bookmakers, d'autres Amiénois visent une consécration et bénéficient du soutien du club de la ville.

: Leçon n°1 du slovénien sans peine : “Hvala, ne !” veut dire “Non merci” et la chanson parle du fait qu’il ne faut pas faire confiance au premier venu (en gros). Les téléspectateurs risquent aussi de dire “Hvala, ne” à la chanson, classée avant-dernière par les bookmakers.





: Une chanson “à la Disney” pour continuer avec l'Espagne, et Tu cancion (Ta chanson) signée Amaia et Alfred, qui ont comme dans beaucoup de pays gagné une émission préparatoire. La différence avec beaucoup de candidats, c’est qu’ils sont tombés amoureux l’un de l’autre en participant à la “Star Ac’” locale. On devrait avoir droit au bisou de circonstance sur scène.

: Notez que le piano-sarcophage a représenté un casse-tête technique et a posé des soucis de sécurité du chanteur, qui était soulevé par une planche pour sortir de son cercueil, rapporte le Washington Post (qui s'intéresse aussi à l'Eurovision, vous voyez).

: On commence avec l'Ukraine et un morceau qui rassemble tous les clichés sur l’Eurovision : un chanteur au look bizarre (avec une lentille de couleur), qui sort d’un sarcophage au début du morceau et qui envoie de la bonne grosse techno des familles avec un refrain simpliste, même pas en anglais (“Oh, oh, oh, oh, oh”). Bienvenue en 2002 !

: @inconnu76 Depuis 2015 !

: Depuis quand l'Australie fait-elle partie de l'Europe au concours de l'Eurovision ?

: @manger C'est par là pour avoir l'ordre des candidats (et les coupures pub pour reprendre un petit pasteis).

: Pouvez-vous nous donner l'ordre de passage de tous les concurrents ou au moins un lien ? P.S: "Hop Suisse" -Il sont éliminés en demis -ZZZZZZUUUUUUUUTTTTTTTT!!!!!!!

: On va bientôt commencer les choses sérieuses après une chanson introductive de fado, Portugal oblige.

: J'ai tellement hâte que la France passe ! Allez Madame Monsieur ! On compte sur vous !!!

: Sinon, c’est Daniela Ruah, star de la série NCIS, qui coprésente l’émission en plateau, en raison de ses liens avec le Portugal, précise Paris Match.

: L'Eurovision 2018, c'est parti ! Vous pouvez les regarder sur France 2 ou chez nous, et pour les commentaires, bienveillants ou taquins, on prend !

: @anonyme Eclipsez-vous discrètement entre le gigot-flageolets et le fromage, autour de 22h40. Et comme ça vous aurez en prime les résultats de la Ligue 1 #astuce

: Bonsoir franceinfo, à quelle heure passe Monsieur Madame ? Diner de famille oblige, on veut quand même allumer la télé pour les soutenir. 🇫🇷 Allez la France !!! 🇫🇷

: Sachez aussi, pour les autres pays « non-européens », l’Australie participera à la finale, l’Arménie était aussi en compétition cette année, mais que la Turquie a déjà pris part au concours il y a quelques années, tout comme le Maroc en 1980 !

: Dans les commentaires, @mtrb rebondit sur notre débat sur les pays non-européens qui ont participé à l'Eurovision et nous rappelle quelques exemples oubliés.

: La mélodie est plaisante, le thème non pas racoleur mais en symbiose avec une réalité cruelle. De plus, une chanson qui ne tombe pas dans le pathos, et le top, en français. Bonne chance à Madame Monsieur et évidemment à Mercy !

: Mon pronostic pour l'Eurovision : Vainqueur Chypre avec un tout petit point d'avance sur Israël deuxième. La France termine cinquième.

: Et sinon, cet article de Ouest-France nous apprend que les Britanniques n'ont accordé que 83 points en 40 ans à la France, soit le misérable total de deux points par an. Alors que dans l'autre sens, nous leur avons envoyé 143 points.

: Buvez avec modération, mais le Daily Telegraph a même publié un jeu à boire de l’Eurovision, qui prévoit de lever le coude quand intervient un ventilateur, des feux d’artifice ou une phrase dans un anglais approximatif, c’est-à-dire à peu près tout le temps.





: On croise les doigts pour Madame Monsieur, qui m’ont donné des frissons lors de la répétition des jurys d’hier soir ! Je mise sur notre victoire, 2018 sera la bonne :) Rendez-vous vers minuit et demi (et oui, Pierre, je serai encore là avec vous ;-) ) pour les résultats !

: @anonyme On peut. La meilleure chanson jamais présentée par la France à l'Eurovision selon moi, c'est L'Amour à la française des Fatals Picards, qui a fini avant-dernier en 2007. Comme quoi, les goûts et les couleurs...











: On a le droit de dire sur Franceinfo qu'on n'aime pas cette chanson et qu'on ne souhaite donc pas la victoire de Madame Monsieur ? Les raisons ? La mélodie n'est pas jolie et le thème est racoleur.

: Vos avis sur la chanson qui défendra les couleurs de la France sont très majoritairement favorables, mais ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde, dont acte.