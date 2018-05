Eurovision : "Madame Monsieur" parmi les favoris

À Lisbonne (Portugal), à quelques heures de la finale de l'Eurovision, les artistes échauffent leur voix. Dans les coulisses, le duo français attend son tour pour les ultimes répétitions. Ils ont conscience de vivre un grand moment : "L'impatience et la joie, je pense que c'est ça le plus important maintenant, c'est profiter à fond et que ça se ressente", explique Émilie Satt. Pendant que Madame esquisse quelques pas de danse, dans son village, à Vence (Alpes-Maritimes), c'est la mobilisation : ils imitent tous Émilie. Chorégraphie, tenue et maquillage... Ils rêvent tous de voir gagner la France.

"Jamais je n’aurais pu imaginer une seconde qu'il en arriverait là !"

À Amiens (Somme), d'où est originaire Monsieur, l'enfant du pays compte aussi de fervents supporters. À Lille, sa professeure de musique est très fière du parcours de son ancien élève : "Jamais je n’aurais pu imaginer une seconde qu'il en arriverait là !, confie Valérie Girbal. Donc maintenant, je suis une vraie geek, je regarde la télé, Facebook !". À Lisbonne, les spectateurs se pressent déjà devant la salle de la Meo Arena. Le groupe "Madame Monsieur" fera battre le cœur des Français vers 22 heures.

