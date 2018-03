Etats-Unis : Franck Avruch, alias Bozo le clown, est mort à l'âge de 89 ans

Son nom ne vous dit rien, mais il est connu à travers le monde entier. L'Américain Franck Avruch, alias Bozo le clown, est mort mardi 20 mars, à l'âge de 89 ans, a annoncé son manager, cité par CNN, jeudi 22 mars. Son personnage de clown, très populaire à la télévision américaine dans les années 1960, a fait rire des millions d'enfants à travers le monde de 1959 à 1970.

