Charles Aznavour : une carrière internationale

Seule une poignée d'artistes français, comme Maurice Chevalier ou Michèle Morgan avaient eu le privilège d'avoir une étoile sur Hollywood Boulevard avant Charles Aznavour. Sa côte avait depuis longtemps franchi les frontières. Il a chanté dans 94 pays. Il était une star en Amérique, en Russie, en Asie. Avant les deux concerts qu'il a donnés à Tokyo (Japon) il y a deux semaines, il avait adressé un message à son public : "Je suis très heureux de revenir au Japon en septembre prochain, pour revoir ce pays et ce peuple que j'adore".

Il chantait dans huit langues partout dans le monde

Sa conquête du monde avait commencé avec l'Amérique. En 1963, il finance lui-même son premier concert au Carnegie Hall de New York. Les stars comme Liza Minella chantent avec lui. Pour se faire connaître dans le monde entier, il devient polyglotte ou presque. Il chantera dans huit langues et sera célébré partout comme à Moscou (Russie) en 2016. Jusqu'au bout il est réclamé par le public et par la presse internationale. Lundi 1er octobre, c'est bien le monde entier qui pleure la mort du grand Charles.

Le JT

Les autres sujets du JT