"C'était une femme qui m'a énormément touchée" : Dee Dee Bridgewater rend hommage à Aretha Franklin avant ses obsèques

La chanteuse de jazz américaine assistera aux obsèques de la reine de la soul vendredi 31 août.

La chanteuse de jazz américaine Dee Dee Bridgewater, qui assiste, vendredi 31 août, aux obsèques d'Aretha Franklin à Detroit (Michigan), salue sur franceinfo, "une femme qui m'a énormément touchée."

"Elle faisait partie de ma vie depuis mon adolescence, c'est une femme très, très présente dans ma vie", raconte-t-elle. "La première fois que je l'ai rencontrée, je crois que c'était pour le 25ème anniversaire du Kennedy Center. Elle était là, on était derrière la scène, et je suis allée tout doucement à côté d'elle et lui ai dit que je l'adorais. Et puis elle m'a regardée et m'a dit : 'Ah, mais c'est toi qui fais le chou-bi-dou-bi-dou. You better go, girl, I like the way you scat [Tu assures, fille, j'adore la façon dont tu interprètes le scat]'. Et donc, après, pour le final, elle a demandé que je sois à côté d'elle. C'était notre première rencontre, et c'était énorme pour moi."

Concert d'hommage

Interrogée sur sa chanson préférée d'Aretha Franklin, Dee Dee Bridgewater préfère nommer un disque : "L'album que j'écoute parce que je le connais par cœur, c'est I never loved a man the way I loved you. J'écoute ce disque une fois par jour. Ça me fait des souvenirs de différentes périodes de ma vie. C'était une femme énorme qui m'a énormément touchée."

Je suis très très flattée, très honorée que la famille m'ait contactée pour faire partie de cet hommageDee Dee Bridgewaterà franceinfo

Aretha Franklin est morte le 16 août, d'un cancer, à l'âge de 76 ans. Une quarantaine d'artistes, dont Dee Dee Bridgewater, lui ont rendu hommage jeudi soir, lors d'un concert à Detroit auquel ont assisté 6 000 spectateurs.