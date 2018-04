"C'était un fardeau trop lourd à porter" : Mariah Carey révèle qu'elle souffre de troubles bipolaires

Dans un entretien au magazine "People", la chanteuse américaine raconte avoir été diagnostiquée dès 2001 mais n'avoir décidé de se soigner que récemment, après avoir longtemps "refusé d'y croire".

"Je ne voulais pas le croire. Jusqu'à il y a peu, je vivais dans le déni, l'isolement et la crainte constante que quelqu'un révèle la vérité." Pour la première fois, mardi 11 avril, Mariah Carey a décidé de parler de son combat contre des troubles bipolaire. Dans un entretien au magazine People, la chanteuse annonce avoir été diagnostiquée dès 2001, mais n'avoir décidé de se soigner que récemment, après avoir longtemps "refusé d'y croire".

La chanteuse américaine, mondialement connue pour ses tubes Without You, We Belong Together, Fantasy ou encore All I Want For Christmas is You, décrit aussi les difficultés qu'elle a rencontrées durant toute cette période : "J'étais irritable et j'avais cette peur constante de laisser tomber les gens. (...) Je me sentais seule, triste, coupable."

"C'était un fardeau trop lourd à porter et je ne pouvais tout simplement plus me cacher", explique-t-elle pour justifier ces révélations, alors qu'elle suit désormais un traitement.