VIDEO. Où est passé le "Salvador Mundi", tableau le plus cher du monde ?

À la recherche du tableau le plus cher du monde... Personne ne sait où se trouve le Salvator Mundi, attribué au maître Léonard de Vinci et que personne n'a vu depuis sa vente aux enchères en 2017. Il devait initialement être exposé au Louvre d'Abu Dhabi pour 500e anniversaire de l'artiste italien. Il reste introuvable depuis le 17 novembre 2017, quand les experts médusés ont assisté à l'envolée des enchères. Le tableau a été vendu 400 millions d'euros, alors qu'il avait coûté 67 euros en 1958. Mais en 2013, les experts y voient la patte du maître et les prix explosent.

Des doutes sur l'authenticité ?

Le jour des enchères, une bataille d'ego a lieu entre l'Arabie-Saoudite et Abu Dhabi. On ne sait pas qui a remporté le tableau, mais trois semaines plus tard, le Louvre d'Abu Dhabi promet d'exposer le Salvator Mundi en septembre 2018, avant de démentir. "Est-ce que c'est vraiment un tableau de Léonard de Vinci ?", interroge Jean-Christophe Castelain, rédacteur en chef du Journal des arts.

Le journaliste explique ainsi que le propriétaire, saoudien ou émirati, a peut-être eu des informations expliquant que finalement, il y a aurait des doutes concernant l'attribution de l'œuvre à Léonard de Vinci. "C'était prestigieux d'avoir l'équivalent de la Joconde du Louvre dans le Louvre du désert", explique Jean-Christophe Castelain.

