Aretha Franklin : l'hommage des fans

Le respect de l'Amérique profonde pour la reine de la soul. Après avoir campé toute la nuit devant le musée Charles Wright, à Détroit (Michigan, États-Unis), dédié à l'histoire des noirs américains, des milliers de fans dans des files d'attente impressionnantes attendent de défiler devant le corps d'Aretha Franklin. L'émotion est palpable devant la dépouille de l'artiste vêtue de rouge vif et exposée depuis hier, mardi 28 août, dans le musée, au milieu d'énormes bouquets de roses.

Des funérailles grandioses prévues vendredi 31 août

Certains de ses admirateurs sont venus de loin pour participer à ce premier jour de cérémonie célébrant sa mémoire. Un concert gratuit sera organisé demain soir, jeudi 30 août, avant ses funérailles quasi nationales qui se dérouleront vendredi 31 août dans l'église où officiait son père, et où sont attendus Bill Clinton, Jesse Jackson, ainsi que de nombreux artistes comme Stevie Wonder, Ariana Grande et Jennifer Hudson.

Le JT

Les autres sujets du JT