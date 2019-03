A peine achevée, l'œuvre de l'artiste JR à la pyramide du Louvre se décolle déjà

Problème de colle ou dégradations volontaires ? Quelques heures seulement après avoir été achevée, l'œuvre éphémère de l'artiste JR à la pyramide du Louvre donne déjà des signes de faiblesse. L'immense trompe-l'œil qui, vu d'en haut, prolonge la célèbre pyramide dans le sous-sol de la cour Napoléon, se décolle, alors que de nombreux curieux sont venus admirer l'œuvre ce samedi 30 mars.

Entre l'usure liée au piétinement des visiteurs et les vols "souvenir" de certains qui repartent avec un morceau de l'œuvre, le collage n'a, à certains endroits, pas résisté bien longtemps.

Joint par le Huffington Post, le musée du Louvre a minimisé ces dégradations : "C’est tout à fait normal que ça se dégrade, nous ne savions juste pas à quelle vitesse cela allait se produire", indique une porte-parole. "La chaleur fait que la colle sèche. Il était prévu que, de toute façon, l'œuvre soit retirée lundi, donc tout va bien."

Heureusement, l'œuvre a pu être photographiée à temps. Vue du deuxième étage du célèbre musée, le résultat est impressionnant.

I finished this one for you Agnès Varda, you loved people, pasting and illusion ... ❤

I am sure you can see it. I did something that can be seen from the sky. Promised, I didn’t know that it was for you pic.twitter.com/U5b29GMWJI