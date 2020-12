Toulon : la disparition du sous-marin la Minerve en 1968 due à une probable collision

En 1968, le sous-marin la Minerve disparaissait au large de Toulon (Var) avec 52 hommes à bord. C'est une probable collision qui est à l'origine de sa disparition, selon un rapport du contre-amiral Jean-Louis Barbier, expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et mandaté par les familles de victimes, indique France Bleu Provence mardi 15 décembre.

Ce rapport se base sur les images recueillies par la Marine nationale lors de la découverte de l'épave de la Minerve en juillet 2019, mais aussi les vidéos et les observations réalisées lors de deux plongées sur l'épave avec un sous-marin de grande profondeur, les 31 janvier et 1er février 2020.

"Une forme d'aboutissement"

Hervé Fauve, le fils du commandant André Fauve, disparu en 1968 avec le sous-marin, a participé à l'une de ces plongées. Il explique qu'un "tube d'air" sortait de la Minerve "pour l'alimenter en air". Or, "ce clapet doit se fermer automatiquement dans certains cas et il n'a pas joué son rôle". La non-fermeture de ce clapet est due soit à une cause "mécanique", soit il a été cassé lors d'une collision avec "un navire en surface", indique-t-il. Une voie d'eau a alors alourdi le sous-marin et l'a entraîné dans les profondeurs où il a implosé à cause du surpoids.

À quelques semaines de la date emblématique du 27 janvier qui marquera les 53 ans de la disparition de la Minerve, ce rapport est "une sorte d'aboutissement" pour les familles des disparus, souligne Hervé Fauve.